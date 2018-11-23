Порошенко отреагировал на поездку Путина в Крым

КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от поездки российского лидера Владимира Путина в Крым полуостров не станет российским.
"Мы рассматриваем действия российского президента как брутальное нарушение международного права. Я хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, пусть нас услышат в России, Крым российским не станет", — сказал Порошенко на совместном брифинге с президентом Словакии Андреем Киской. Трансляцию вели украинские телеканалы.
По словам украинского президента, он дал поручение МИД Украины соответственно отреагировать на визит.
Ранее Украины уже выражала протесты в связи с посещением Путиным Крыма — на форум Общероссийского народного фронта (ОНФ) и в детский центр "Артек". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в связи с этим, что Москва традиционно не принимает во внимание эти протесты, а президент РФ вправе посещать любые регионы России, включая Крым.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".