Порошенко отреагировал на поездку Путина в Крым

КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от поездки российского лидера Владимира Путина в Крым полуостров не станет российским.

Ранее в пятницу Путин прибыл в Крым, где в ялтинском гостиничном комплексе "Мрия" провел расширенное заседание Госсовета, посвященное реализации нового "майского указа".

"Мы рассматриваем действия российского президента как брутальное нарушение международного права. Я хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, пусть нас услышат в России, Крым российским не станет", — сказал Порошенко на совместном брифинге с президентом Словакии Андреем Киской. Трансляцию вели украинские телеканалы.

По словам украинского президента, он дал поручение МИД Украины соответственно отреагировать на визит.

Ранее Украины уже выражала протесты в связи с посещением Путиным Крыма — на форум Общероссийского народного фронта (ОНФ) и в детский центр "Артек". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в связи с этим, что Москва традиционно не принимает во внимание эти протесты, а президент РФ вправе посещать любые регионы России, включая Крым.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".