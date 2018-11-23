На Украине приостановили рассмотрение иска Саакашвили по гражданству

КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Кассационный суд в составе Верховного суда, рассматривающий иск Михаила Саакашвили о лишении его украинского гражданства, остановил производство по делу до получения результатов экспертиз, сообщила в пятницу пресс-служба партии "Движение новых сил".

В июне 2018 года суд назначил почерковедческую экспертизу в деле по иску экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко и разрешил привлечь иностранного эксперта. О проведении соответствующей экспертизы ходатайствовали адвокаты экс-президента Грузии. В частности, они утверждали, что подпись на заявлении Саакашвили о приеме в украинское гражданство поддельна. Они сообщили, что в подлинном заявлении Саакашвили сообщил о своем уголовном преследовании в Грузии.

"Кассационный суд в составе Верховного суда вернул материалы дела… Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз для продолжения экспертизы. Суд также прекратил производство по делу до получения результатов экспертизы", — говорится в сообщении.

Кроме того, суд отказался предоставить судебным экспертам дополнительные материалы для продолжения экспертизы почерка Саакашвили. Суд также отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов экс-президента Грузии о прекращении экспертизы и назначении штрафа для экспертов, которые нарушили сроки ее проведения.

В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд.

Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.