На Украине приостановили рассмотрение иска Саакашвили по гражданству

КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Кассационный суд в составе Верховного суда, рассматривающий иск Михаила Саакашвили о лишении его украинского гражданства, остановил производство по делу до получения результатов экспертиз, сообщила в пятницу пресс-служба партии "Движение новых сил".
"Кассационный суд в составе Верховного суда вернул материалы дела… Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз для продолжения экспертизы. Суд также прекратил производство по делу до получения результатов экспертизы", — говорится в сообщении.
В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд.
Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.