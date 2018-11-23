Тимошенко предложила украинцам подписать контракт на "строительство страны"

КИЕВ, 23 ноя – РИА новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко в пятницу предложила украинцам подписать с ней контракт, чтобы "вместе построить страну, в которой захочется жить".
"Я предлагаю людям подписать со мной контракт очень конкретный. Это максимально простой, понятный документ, написанный ясным и четким языком", — сказала Тимошенко на презентации "Новой социальной доктрины: новые возможности для каждого", подготовленной ее партией. Трансляция велась на странице Тимошенко в Facebook.
Она отметила, что в контракте будут указаны ее цели, сроки их достижения и результаты, которые можно будет проверить в повседневной жизни. "Я предлагаю каждому украинцу подписать этот документ. Я дойду в каждый город и село, в каждое жилище, к каждому человеку с этим документом… Я хочу, чтобы каждый из вас поставил свою подпись рядом с моей и мы вместе построили страну, в которой нам захочется жить",- сказала экс-премьер.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.