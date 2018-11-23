Тимошенко пообещала утвердить доминирование украинского языка в стране

КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко пообещала в случае победы на президентских выборах во всех сферах поддерживать украинский язык, который "окончательно утвердит свое абсолютное доминирование" в стране.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года. Тимошенко ведет активную кампанию и, по данным соцопросов, является лидером рейтингов.

"Мы будем всячески поддерживать украинский язык во всех без исключения сферах нашей жизни. Украинский язык окончательно утвердит свое абсолютное доминирование на Украине", — сказала Тимошенко во время презентации "Новой социальной доктрины: новые возможности для каждого", подготовленной ее партией. Трансляция велась на странице Тимошенко в Facebook.

Кроме того, она пообещала создать фонд переводов на иностранные языки лучших произведений украинской литературы. Кроме того, по словам экс-премьера, начнет активную работу Украинский институт книги и будет опубликована универсальная большая энциклопедия о стране.

Парламент Украины в октябре принял в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу на Украине 28 сентября 2017 года, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

По данным Минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств.