Тимошенко пообещала утвердить доминирование украинского языка в стране

КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко пообещала в случае победы на президентских выборах во всех сферах поддерживать украинский язык, который "окончательно утвердит свое абсолютное доминирование" в стране.
"Мы будем всячески поддерживать украинский язык во всех без исключения сферах нашей жизни. Украинский язык окончательно утвердит свое абсолютное доминирование на Украине", — сказала Тимошенко во время презентации "Новой социальной доктрины: новые возможности для каждого", подготовленной ее партией. Трансляция велась на странице Тимошенко в Facebook.
Кроме того, она пообещала создать фонд переводов на иностранные языки лучших произведений украинской литературы. Кроме того, по словам экс-премьера, начнет активную работу Украинский институт книги и будет опубликована универсальная большая энциклопедия о стране.
Парламент Украины в октябре принял в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
По данным Минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств.