Тимошенко пообещала отменить налоги для работающих за границей украинцев

КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Лидер партии "Батьковщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, пообещала в случае победы на выборах президента отменить все налоги для украинцев, выехавших за границу на заработки.

Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцев, работающих за границей, необходимо обязать декларировать свои доходы и платить налоги для того, чтобы они могли пользоваться определенными социальными гарантиями на Украине. Налог пока не введен. На Украине весной и осенью 2019 года пройдут очередные президентские и парламентские выборы.

"Я хочу сейчас четко и ясно заявить, что после смены власти для тех украинцев, которые вынужденные были уехать за границу и работать, будут сняты все налоги на перечисление денег, на направление посылок для своих семей на Украину. Мы будем благодарить их за то, что в очень тяжелых условиях, в истощающем труде за границей они все равно свои копейки перечисляют Украине, украинцам",- заявила Тимошенко во время презентации "Новая социальной доктрины: новые возможности для каждого", подготовленной ее партией. Трансляция ведется на странице Тимошенко в Facebook.

По оценкам украинских властей, около 3,2 миллиона граждан страны постоянно работают за границей, а еще около 9 миллионов — сезонно. Нацбанк Украины рассчитывает, что в 2018 году денежные переводы от украинцев, работающих за границей, возрастут до 11,5 миллиарда долларов. В прошлом году украинские мигранты перевели в страну 9,3 миллиарда долларов, что составляет около 9% ВВП.