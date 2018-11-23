Украина запретила ввоз пяти российских книг

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну пяти книжных изданий из РФ, среди которых два — о путешествиях, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Госкомтелерадио отказал украинским предпринимателям — ООО "Форс Украина" и ООО "Дресс Шоу" — в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ пяти книг… Отказ предоставлено на основании заключения экспертного совета", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, запрещен ввоз книг "Большая энциклопедия ножей мира", "Оружие. Большой иллюстрированный гид", "Книги о вкусной и веганской пище", а также книги о путешествиях "Гоа. Путеводитель" и "Барселона".

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Механизм доступа на украинский рынок печатной продукции касается книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".