Тимошенко пообещала вдвое снизить цену на газ для украинцев

КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко пообещала в случае победы на президентских выборах снизить в два раза действующую цену на газ для украинцев.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года. Тимошенко ведет активную кампанию и, по данным соцопросов, является лидером рейтингов.

"Снижение цены на газ – это не популизм, а просто восстановление справедливости… Я твердо гарантирую – цена на украинский газ для людей в первые недели после инаугурации нового президента будет снижена в два раза", — сказала Тимошенко во время презентации "Новой социальной доктрины: новые возможности для каждого", подготовленной ее партией. Трансляция ведется на странице Тимошенко в Facebook.

Она отметила, что, согласно бухгалтерским отчетам компании "Укргаздобыча", себестоимость украинского газа с учетом налогов, транспортировки и 30% прибыли составляет 2094,61 гривны (около 75,5 доллара) за тысячу кубометров. Тимошенко заявила, что рентабельность газа, согласно нынешней цене в 8,55 тысячи гривен (307,94 доллара) за тысячу кубометров, составляет 400%.

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (307 долларов) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.