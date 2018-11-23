Тимошенко заявила о "массовом и паническом бегстве" украинцев из страны

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Лидер партии "Батьковщина" и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что масштаб бегства людей из страны уже угрожает национальной безопасности.

По оценкам властей, около 3,2 миллиона граждан страны постоянно работают за границей, а еще около 9 миллионов — сезонно. Всего на Украине проживают более 40 миллионов человек.

По словам экс-главы правительства, люди уезжают на заработки, так как жизнь на Украине "превратилась в выживание".

"Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли", — сказала Тимошенко во время презентации "Новая социальная доктрина: новые возможности для каждого", подготовленной ее партией. Трансляция ведется на странице Тимошенко в Facebook.