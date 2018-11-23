КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря, они отработали условный обстрел кораблей противника на подходах к берегу, сообщил в пятницу пресс-центр объединенных сил Украины.
По данным пресс-центра, во время учений военные инженеры оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним, а реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО "Ураган" "условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу".
Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.