Браудер призвал Канаду добиться временного исключения России из Интерпола

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Финансист Уильям Браудер призвал канадских политиков добиться временного исключения России из рядов Интерпола, сообщает телеканал CBC.

В четверг Браудер по видеосвязи выступил перед комитетом общественной и национальной безопасности канадского парламента, заявив, что Россия якобы систематически нарушает правила международной полицейской организации.

"Я говорю канадскому парламенту и правительству, что Канада должна прямо сейчас возглавить усилия, чтобы приостановить работу России в системе Интерпола, таким же образом, как она была временно отлучена от Олимпийских игр", — заявил Браудер позднее в интервью телеканалу.

В понедельник на брифинге в Генпрокуратуре РФ было объявлено, что бывший аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский и другие возможные соучастники Браудера могли быть убиты "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия". Прокуроры считают, что их могли устранить, чтобы не позволить им дать показания против Браудера.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Он не собирается возвращаться в Россию, поэтому приговор заочный — возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в РФ.

В конце 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия "Дальняя степь", но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.