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Происшествия

Против Уильяма Браудера возбудили дело о создании преступного сообщества

(обновлено: 12:30 19.11.2018)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПерейти в фотобанкУильям Браудер. Архивное фотоУильям Браудер. Архивное фото
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В России возбудили новое уголовное дело против Уильяма Браудера — о создании преступного сообщества, заявил советник генерального прокурора Николай Атмоньев.

Уильям Браудер после посещения офиса прокурора в Мадриде. Архивное фото
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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В ближайшее время Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности. "Возможность выдачи эта конвенция предусматривает даже в тех случаях, когда между странами, которые решают вопрос об экстрадиции, отсутствует двусторонний договор о выдаче", — пояснил Атмоньев.

Стали известны новые подробности дела. "В частности, уже установлены компании и кредитные учреждения Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались крупные денежные суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллионов долларов США", — сказал представитель ведомства на брифинге.

Смерть Магнитского

Генпрокуратура считает "весьма вероятным", что аудитора Сергея Магнитского убили по приказу Браудера "как одного из его ближайших сообщников".

"Именно Браудер был более других заинтересован в смерти Сергея Магнитского, чтобы избежать разоблачения", — отметил Атмоньев.

Эту версию подтверждают показания журналиста Олега Лурье, который сидел в одном СИЗО с Магнитским, заявили в Генпрокуратуре.

Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия", которые спровоцировали развитие у них сердечно-печеночной недостаточности.

Гибель Гасанова, Курочкина и Коробейникова

Британский полицейский. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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"Первоначально смерть Гасанова, Курочкина и Магнитского рассматривалась как естественная, наступившая вследствие имевшихся у них заболеваний, а гибель Коробейникова как несчастный случай. Однако в дальнейшем были получены данные, указывающие на насильственный характер смерти этих лиц", — рассказали в ведомстве.

СК возбудил дело об убийстве сообщников Браудера — Валерия Курочкина, Октая Гасанова, Сергея Коробейникова. "С большой долей вероятности можно предположить, что они были убиты в целях устранения соучастников, которые могли дать в отношении Браудера изобличающие показания", — считают в Генпрокуратуре.

Кроме того, российские следователи не исключают, что финансиста Александра Перепеличного также могли убить по приказу Браудера.

Москва надеется, что Минюст США вернется к рассмотрению запросов по Браудеру с учетом новых данных, заключил советник генпрокурора.

Дело Баудера

Международный финансист и инвестор Уильям Браудер
© AP Photo / Remy de la Mauviniere
Уголовное дело основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера
Уильям Браудер — основатель фонда Hermitage Capital, международный финансист, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила широкий общественный резонанс.

В 1995-2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

В 2013-м столичный Тверской суд приговорил его к девяти годам за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Так как бизнесмен не собирается возвращаться в Россию, приговор вынесли заочно.

По второму делу — о неуплате налогов и намеренном банкротстве "Дальней степи" — Тверской суд также признал Браудера виновным, но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.

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Происшествия
Комментарии
19 пользователей оставили 21 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Fedor Grojs
Он разве ещё в интрепол не объявлен?!
11:16
19.11.2018
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Fedel FedelFedor Grojs
Fedor Grojs, Он слишком хорошо знает "уважаемых людей" из числа высокопоставленных чиновников. Они и не рассчитывают что он предстанет перед судом.
11:28
19.11.2018
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