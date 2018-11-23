Испания не отказывается от наложения вето на соглашение по Brexit

МАДРИД, 23 ноя – РИА Новости. Испания не отказывается от наложения вето на соглашение между ЕС и Великобританией по Brexit из-за разногласий по Гибралтару, заявил премьер страны Педро Санчес.

"После моего разговора с (британским премьером – ред.) Терезой Мэй наши позиции остаются далекими. Мое правительство всегда будет защищать интересы Испании. Если не будет изменений, мы наложим вето на (соглашение по) Brexit", — написал Санчес в Twitter.

Ранее испанские власти потребовали гарантий, что в документах о выходе Великобритании из ЕС будет зафиксировано право Испании вести или участвовать в переговорах с Великобританией по поводу Гибралтара. В четверг состоялся телефонный разговор между испанским и британским премьерами, в ходе которого Тереза Мэй отказалась выполнять условия Мадрида.

В воскресенье в Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС по теме Brexit, на котором планировалось одобрить соглашение о выходе Великобритании и политическую декларацию о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией. Несмотря на позицию властей Испании, в четверг на уровне переговорщиков был согласован проект политической декларации.