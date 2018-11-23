Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО

КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.

Порошенко в ходе выступления в Верховной раде назвал присоединение к Евросоюзу и НАТО "очень амбициозной задачей", которою настолько непросто реализовать, что "неправильно обещать конкретные сроки". В то же время он добавил, что ежедневные усилия дипломатов, военных и "всей страны" приближают Украину к этой цели.

При этом президент выразил уверенность, что Украина будет в НАТО и это членство станет гарантией ее безопасности. "Только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует нам и мир, и безопасность, и независимость, и преодоление бедности. От этой стратегии мы не отступим. Украина, следуя своим путем, обязательно станет полноправным членом НАТО и полноправным членом Европейского союза", — заявил он.

"Окончательное расставание с Москвой"

Порошенко, говоря о необходимости вступления страны в НАТО и ЕС, также заявил, что это поможет безповоротно расстаться с Россией.

"Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и ЕС, мы посылаем месседж и в Москву: расстаемся окончательно и бесповоротно. Россия как страна-агрессор не имеет и не будет иметь вето на наше вступление ни в НАТО, ни в Европейский Союз", — сказал он.Глава государства также заявил, Украина не потеряла бы Крым, если бы была членом НАТО.

"Я глубоко убежден, что если бы мы были членами Альянса, Россия бы никогда не осмелилась аннексировать Крым, никогда бы не осмелилась вторгнуться в Донбасс", — заявил Порошенко.

Он добавил, что изменения в конституцию Украины окончательно примут в феврале на следующей сессии Рады.

Курс на вступление в НАТО и Евросоюз

В четверг Верховная рада Украины поддержала предложения президента Петра Порошенко и приняла в первом чтении поправки в Конституцию страны, закрепляющие курс на вступление в Евросоюз и НАТО.

В поддержку документа проголосовал 331 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее Рада направила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию на экспертизу в Конституционный суд. Суд счел их соответствующими Основному закону. По процедуре, далее документ может быть рассмотрен в целом на следующей сессии парламента, которая начнется в феврале 2019 года. Проект должны поддержать не менее 300 депутатов из 450.

Украину в НАТО не ждут

НАТО и Европейский союз не ждут вступления Украины в эти организации, потому что для ЕС Киев станет очередным нахлебником, а для Североатлантического альянса страна не представляет никакой ценности, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

"Украина суверенная страна, она может вступать в любые организации. Другой вопрос, насколько мне известно, что ни в НАТО, ни в ЕС Украину не ждут. Потому что для ЕС Украина станет очередным нахлебником, как те же самые восточно-европейские страны, которые туда вступают", — сказал РИА Новости Морозов.

Он отметил, что для НАТО Украина также не представляет никакой ценности.

"Для НАТО Украина не представляет никакой ценности, поскольку обладает очень слабой армией, неспособной даже на то, чтобы противостоять ополченцам Донбасса", — сказал он.