"...Порошенко заявил о бесповоротном расставании с Москвой..."

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, говоря о необходимости принятия вступления страны в НАТО и ЕС, заявил, что это поможет безповоротно расстаться с Россией.

"Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и ЕС, мы посылаем месседж и в Москву: расстаемся окончательно и бесповоротно. Россия как страна-агрессор не имеет и не будет иметь вето на наше вступление ни в НАТО, ни в Европейский Союз", — сказал он.

Глава государства также заявил, Украина не потеряла бы Крым, если бы была членом НАТО.

"Я глубоко убежден, что если бы мы были членами Альянса, Россия бы никогда не осмелилась аннексировать Крым, никогда бы не осмелилась вторгнуться в Донбасс", — заявил Порошенко.

Он добавил, что изменения в конституцию Украины окончательно примут в феврале на следующей сессии Рады.

Изменение Конституции

Ранее Порошенко предложил Раде внести изменения в преамбулу, несколько статей и переходные положения Конституции, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО. По его словам, этих курсов в политике должны придерживаться президент, кабмин и Рада.

Стремление Украины в НАТО

Парламент направил президентский законопроект на экспертизу в Конституционный суд, который признал его соответствующим Основному закону страны. После вердикта украинский парламент сможет проголосовать за законопроект в первом чтении. Голосование ожидается до конца дня.

В декабре 2014 года Верховная рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть нескольких критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.