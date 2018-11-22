Рада уволила министра аграрной политики Украины

КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Парламент Украины на заседании в четверг отправил в отставку министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового, такое решение на заседании Верховной рады поддержали 257 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кутовой в конце мая 2017 года заявил, что подал в отставку. Он объяснил свое заявление об отставке желанием вернуться в бизнес и сообщил, что никаких конфликтов, которые могли стать причиной такого решения, нет.

Он работал министром аграрной политики в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016 года.