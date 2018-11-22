Порошенко не стал обещать конкретные сроки вступления Украины в НАТО

КИЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.

"Присоединение к ЕС и Североатлантическому альянсу — очень амбициозная задача и выполнить ее настолько непросто, что было бы неправильным обещать конкретные сроки. Но каждый день упорного труда дипломатов, военных и всей страны приближает нас к этой цели", — сказал президент в четверг в Верховной раде, его выступление транслировали украинские телеканалы.

При этом президент выразил уверенность, что Украина будет в НАТО и это членство станет гарантией ее безопасности. "Только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует нам и мир, и безопасность, и независимость, и преодоление бедности. От этой стратегии мы не отступим. Украина, следуя своим путем, обязательно станет полноправным членом НАТО и полноправным членом Европейского союза", — заявил он.

Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и что этих курсов в политике должны придерживаться президент, кабмин и Рада. В четверг Рада поддержала эти изменения в конституцию в первом чтении.

Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет законопроект о внесении изменений в Основной закон в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. После этого парламент на следующей сессии не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.