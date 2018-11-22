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Порошенко не стал обещать конкретные сроки вступления Украины в НАТО

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2018 (298)
(обновлено: 20:32 22.11.2018)
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© РИА Новости / Михаил МаркивПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины, посвященном рассмотрению государственного бюджета Украины на 2019 годПрезидент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины, посвященном рассмотрению государственного бюджета Украины на 2019 год
© РИА Новости / Михаил Маркив
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КИЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.

Участница протестных митингов за евроинтеграцию Украины в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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"Присоединение к ЕС и Североатлантическому альянсу — очень амбициозная задача и выполнить ее настолько непросто, что было бы неправильным обещать конкретные сроки. Но каждый день упорного труда дипломатов, военных и всей страны приближает нас к этой цели", — сказал президент в четверг в Верховной раде, его выступление транслировали украинские телеканалы.

При этом президент выразил уверенность, что Украина будет в НАТО и это членство станет гарантией ее безопасности. "Только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует нам и мир, и безопасность, и независимость, и преодоление бедности. От этой стратегии мы не отступим. Украина, следуя своим путем, обязательно станет полноправным членом НАТО и полноправным членом Европейского союза", — заявил он.

Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и что этих курсов в политике должны придерживаться президент, кабмин и Рада. В четверг Рада поддержала эти изменения в конституцию в первом чтении.

Военнослужащие Украины на параде. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет законопроект о внесении изменений в Основной закон в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. После этого парламент на следующей сессии не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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ηÃℙĒℋხ ₸βǾÉŨ ḾĘ4Ťხļ
ХА ХА...А что обещать то))))
19:58
22.11.2018
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сергей карпухин
Все таки жалко украинцев. Вот влипли с президентом.
19:53
22.11.2018
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