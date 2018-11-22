Рада приняла в I чтении поправки в конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Парламент Украины по предложению президента Петра Порошенко принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.

Такое решение на заседании в четверг поддержали 331 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. В законопроекте также предлагается изъять из переходных положений конституции норму, которая давала правовые основания для базирования Черноморского флота РФ в Крыму.

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что курс на евроинтеграцию для страны стал основным после голосования за изменение конституции. "Курс на углубленную евроинтеграцию отныне закреплен в конституции Украины. Вступление в Евросоюз и членство в НАТО является нашей стратегической целью. И теперь она – необратима", — написал премьер в Twitter.

Ранее парламент Украины направил президентский законопроект о внесении изменений в конституцию на экспертизу в Конституционный суд (КС).Суд счел эти изменения соответствующими Основному закону. По процедуре, документ может быть рассмотрен в целом на следующей сессии парламента, которая начнет работу в феврале 2019 года. Проект должны поддержать не менее 300 депутатов из 450.

Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и что этих курсов в политике должны придерживаться президент, кабмин и Рада.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".