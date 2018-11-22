Почти 90% жителей Украины недовольны действиями властей, показал опрос

КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Почти 90% жителей Украины недовольны действиями властей страны и считают, что чиновники "работают для своей личной выгоды и защищают собственные интересы", свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социальных технологий "Социополис".
"Подавляющее большинство опрошенных (86,9%) воспринимают нынешнюю центральную власть на Украине как людей, которые, в первую очередь, работают для своей личной выгоды и защищают собственные интересы", — сообщила в четверг пресс-служба института.
Только 4,8% респондентов считают, что представители властей служат в первую очередь народу, защищает его интересы.
При этом более половины опрошенных (57%) основной проблемой в стране считают конфликт в Донбассе. На втором месте — коррупция в органах власти (31,1%), а на третьем-четвертом – высокие тарифы на коммунальные услуги и их рост (26 4%) и безработица (25,1%).
"Социополис" (Social, Political & Market Research) – независимая исследовательская организация, главными направлениями деятельности которой являются проведение социальных, политических и маркетинговых исследований, а также предоставление политконсалтинговых услуг.