Лавров заявил о недопустимости вмешательства в ливийский конфликт

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Россия твердо убеждена в недопустимости внешнего вмешательства в ливийский конфликт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Россия с самого начала ливийского кризиса оказывает энергичное содействие предпринимаемым под эгидой ООН усилиям по налаживанию межливийского политического процесса, призванного положить конец гражданской междоусобице.

"Наша цель – помочь ливийцам преодолеть имеющиеся разногласия и выйти на устойчивые договоренности по параметрам национального примирения. При этом мы твердо убеждены в недопустимости внешнего, тем более вооруженного, вмешательства в ливийский конфликт", — сказал Лавров в интервью итальянскому информагентству "АДЖИ".

Лавров добавил, что Москва приветствует шаги, предпринимаемые различными международными и региональными "спонсорами" урегулирования в Ливии, в частности, Италией.

При этом глава МИД РФ отметил, что Россия не занимает чью-либо сторону во внутриливийском конфликте и исходит из того, что судьбу страны должны определять сами ливийцы.

"Убеждены, что инклюзивному межливийскому диалогу нет альтернативы, и Ливийское политическое соглашение, подписанное в декабре 2015 года в Схирате, при всех его недостатках остается единственной жизнеспособной основой для того, чтобы эта страна развернулась лицом к будущему. В таком ключе, руководствуясь безальтернативностью сохранения суверенитета и территориальной целостности Ливии, выстраиваем работу на этом направлении", — сказал Лавров.

В Ливии сейчас царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.