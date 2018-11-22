Захарова прокомментировала ситуацию вокруг выборов главы Интерпола

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Москва сожалеет, что с подачи США вокруг выборов главы Интерпола была развязана грязная кампания, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян в среду избран новым президентом Интерпола. Кроме него на этот пост претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе. Голосование прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.

"Предвыборный период сопровождался беспрецедентной кампанией дезинформации, давления, клеветы. Она, к сожалению, была развернута с подачи США против кандидата от России", — заявила Захарова во время брифинга.

"В антироссийском угаре Вашингтон даже отошел от своих принципиальных подходов о неразглашении предпочтений на выборах в международной организации и задействовал внешнеполитическое ведомство, открыто встал на путь недопущения избрания российского представителя", — добавила она, отметив, что имело место грубое вмешательство во внутренние дела международной организации.

В Москве считают подобные действия недопустимыми, они наносят ущерб репутации и авторитету Интерпола, добавила она.