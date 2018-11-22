Санчес и Мэй провели телефонный разговор о соглашении по Brexit

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее испанский коллега Педро Санчес провели "длительный телефонный разговор", в ходе которого Санчес выразил свое несогласие с соглашением по Brexit, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Санчес заявил Мэй, что Испания проголосует против соглашения на заседании Европейского совета 25 ноября, если в нем не будет зафиксировано, что Испания и Великобритания будут напрямую вести переговоры по поводу Гибралтара, пишет агентство.

По данным агентства Рейтер, Мэй в свою очередь заявила Санчесу о желании достичь соглашения по Brexit, которое будет распространяться на всю территорию Британии, включая Гибралтар.

В воскресенье в Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС по теме Brexit, на котором планировалось одобрить соглашение о выходе Великобритании и политическую декларацию о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией.

На этой неделе власти Испании заявили, что готовы наложить вето на документы, если в них не будет зафиксировано право Испании участвовать в переговорах по Гибралтару с Великобританией.