Экс-советник Авакова рассказал о пьянстве Порошенко во время Евромайдана

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Лидер Социалистической партии Украины, экс-советник главы МВД Илья Кива в эфире ток-шоу на телеканале Newsone рассказал, как нынешний президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко пьянствовали во время событий на Майдане в Киеве осенью 2013 — зимой 2014 годов.

В ходе дискуссии бывший советник Арсена Авакова поделился своими воспоминаниями о событиях, которые происходили в украинского столице.

По его словам, участники Евромайдана делились на две категории. "Есть одни, те, кто находятся на Грушевского, на Институтской, на баррикадах с 40-градусными морозами, с отмороженными пальцами…", — сказал Кива.

Однако когда, как рассказал политик, он попал на второй этаж киевского Дома профсоюзов (где находился штаб протестующих — ред.), там все было пропитано коньяком, дорогой икрой и "пьяными лицами".

"Я был такой, обыкновенный парень, 35-летний парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил. Я помню бухого Кличко, и тогда оно все перемешалось в голове…" — заявил Кива.

Украина 21 ноября отмечает День достоинства и свободы (в народе называемый днем Евромайдана). Он посвящен годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году против приостановки властью курса на ассоциацию с ЕС. Тогда массовые акции привели к смене власти в стране, новая власть взяла курс на евроинтеграцию Украины.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, окончившегося гибелью более 100 человек и бегством из страны президента Виктора Януковича.