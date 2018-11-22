США призвали Европу создавать армию в "полном согласии" с НАТО

БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. США требуют большей ясности в позиции европейских стран относительно планов создания собственной армии, она должна стать дополнением НАТО, а не его заменой, заявил европарламентариям амеоиканский постпред при ЕС Гордон Сондленд.

"Это очень чувствительный вопрос для нас. Мы регулярно убеждаем типичного избирателя в США в очевидности того, зачем США, с учетом всех своих проблем, ежегодно направляют в Европу десятки миллиардов долларов для защиты Европы от России и других недружественных сил, хотя эти деньги могли бы пойти на внутренние нужды США", — сказал дипломат на слушаниях в комитете по иностранным делам.

По его словам, ситуация усложняется, поскольку Евросоюз решил, что может справиться сам с помощью собственных вооруженных сил, что подрывает НАТО.

"Поэтому мы надеемся, что, раз ЕС желает заявить об определенной степени собственной автономности и оборонных возможностях, то это будет сделано в полном согласии с НАТО и в качестве дополнения, а не замены НАТО", — заявил американский дипломат.

По его словам, США слышат из Европы "две диаметрально противоположные точки зрения" в отношении вопросов обороны: одни намерены ограничиться решением небольших конфликтов или вопросами в Северной Африке, а другие говорят о создании разведывательного сообщества, создании армии, полноценных вооруженных сил.

Для США важна "большая ясность со стороны ЕС в целом, что они собираются делать со своими средствами", учитывая, что Европа также существенно финансирует НАТО, заключил дипломат.

Создание "общеевропейской армии"

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для обеспечения кибербезопасности. Идею поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини позднее заявила, что Евросоюз не занимается строительством "европейской армии", потому что является политическим, а не военным союзом.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у России планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.