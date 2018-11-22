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США призвали Европу создавать армию в "полном согласии" с НАТО

(обновлено: 01:27 22.11.2018)
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВоеннослужащие в Брюсселе. Архивное фотоВоеннослужащие в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. США требуют большей ясности в позиции европейских стран относительно планов создания собственной армии, она должна стать дополнением НАТО, а не его заменой, заявил европарламентариям амеоиканский постпред при ЕС Гордон Сондленд.

Американские военные
© Sputnik / Александр Имедашвили
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"Это очень чувствительный вопрос для нас. Мы регулярно убеждаем типичного избирателя в США в очевидности того, зачем США, с учетом всех своих проблем, ежегодно направляют в Европу десятки миллиардов долларов для защиты Европы от России и других недружественных сил, хотя эти деньги могли бы пойти на внутренние нужды США", — сказал дипломат на слушаниях в комитете по иностранным делам.

По его словам, ситуация усложняется, поскольку Евросоюз решил, что может справиться сам с помощью собственных вооруженных сил, что подрывает НАТО.

Главный уполномоченный Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Евросоюз не занимается строительством "европейской армии", заявила Могерини
"Поэтому мы надеемся, что, раз ЕС желает заявить об определенной степени собственной автономности и оборонных возможностях, то это будет сделано в полном согласии с НАТО и в качестве дополнения, а не замены НАТО", — заявил американский дипломат.

По его словам, США слышат из Европы "две диаметрально противоположные точки зрения" в отношении вопросов обороны: одни намерены ограничиться решением небольших конфликтов или вопросами в Северной Африке, а другие говорят о создании разведывательного сообщества, создании армии, полноценных вооруженных сил.

Для США важна "большая ясность со стороны ЕС в целом, что они собираются делать со своими средствами", учитывая, что Европа также существенно финансирует НАТО, заключил дипломат.

Создание "общеевропейской армии"

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© AP Photo / Etienne Laurent/Pool
Макрон призвал Европу противостоять угрозе со стороны крупных держав
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для обеспечения кибербезопасности. Идею поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини позднее заявила, что Евросоюз не занимается строительством "европейской армии", потому что является политическим, а не военным союзом.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у России планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Россия против НАТО: чьё оружие сильнее
© Инфографика
Россия против НАТО: чье оружие сильнее

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