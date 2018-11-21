Автомобилисты решили приостановить акцию протеста на Украине

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Автомобилисты на два дня приостанавливают акцию протеста на Украине, сообщил в среду один из руководителей организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич.

Во вторник на странице организации "Авто Евро Сила" в Facebook сообщалось, что владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС проводят акции в 56 городах Украины, они требуют отменить некоторые нормы принятых Верховной Радой законопроектов. Также автомобилисты перекрыли две трассы в Ровенской области Украины и частично блокировали трассу Одесса-Киев в Одесской области. В среду пресс-служба "Укравтодора" сообщала, что автомобилисты продолжают акции на дорогах в 15 областях. Позже МВД Украины решило разблокировать трассы, где проходят акции протеста.

"Сегодня официально акцию гражданского неповиновения по принятию закона 8487 у стен Верховной рады и по всей Украине мы приостанавливаем. Мы должны переформатироваться и принять новое решение и новый план действий", — приводит слова Ярошевича интернет-издание "Украинская правда".

Верховная рада ранее приняла закон, которым предлагается урегулировать налогообложение старых нерастаможенных автомобилей с регистрацией в ЕС и снизить акцизы на их ввоз в страну. Согласно принятому закону, размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей проводили акции в Киеве. Они выступают за упрощение растаможивания авто с иностранными номерами. Также автомобилисты проводили акции из-за того, что правительство разрешило полиции проверять автомобили с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом. Ранее полиция не имела права останавливать машины с еврономерами.