Коломойский считает Тимошенко фаворитом будущей президентской гонки

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Бизнесмен и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский считает, что больше всего шансов победить на предстоящих в 2019 году выборах президента Украины имеет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, однако реальную конкуренцию ей могут составить музыкант Святослав Вакарчук и юморист Владимир Зеленский.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года, ни действующий президент Петр Порошенко, ни Зеленский, ни Вакарчук официально не заявляли о планах баллотироваться на этот пост. Тимошенко ведёт активную кампанию и, по данным соцопросов, является лидером рейтингов.

"Я считаю ее (Тимошенко – ред.) объективно фаворитом президентской кампании. Как по мне, на 99% она пройдет во второй тур. Она уже во втором туре", – сказал Коломойский в интервью интервью YouTube-каналу KishkiNa.

По его словам, попадание во второй тур выборов – уже половина успеха, а дальше все зависит от того, кто будет соперником Тимошенко.

"Станет ли она президентом? Вопрос стоит в том, кто будет ее визави. Если визави будет Вакарчук, Зеленский, Гриценко, при определенных условиях, то, конечно, есть вопросы. Но скорее всего, станет. Я здесь бы уже поставил 55% на 45%, что станет. А если она будет против Порошенко, Бойко, Рабиновича, Ляшко, то я ставлю три к одному, 75% (что станет – ред.) против 25%", – считает Коломойский.

В то же время, по его мнению, изменить ситуацию может выдвижение в президенты музыканта Святослава Вакарчука.