Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую, сообщила в среду его пресс-служба.
"Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект "О внесении изменения в статью 133 конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)". Документ предусматривает переименование Днепропетровской области на Днепровскую", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, целью законопроекта является переименование Днепропетровской области "для предотвращения дальнейшего использования в названии области символики коммунистического тоталитарного режима".
После инициирования процедуры изменений в конституцию депутаты должны направить законопроект в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений. После этого в случае позитивного заключения КС Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.