Представитель Порошенко рассказала, когда Киев получит транш МВФ

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Киев получит транш Международного валютного фонда (МВФ) сразу же после принятия проекта госбюджета на 2019 год.

Рада 22 ноября намерена утвердить проект госбюджета на 2019 год. В первом чтении проект госбюджета-2019 с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне в 7,4% был принят 18 октября. Рост экономики заложен в документе на уровне 3%.

"Как только бюджет будет принят, в тех предложениях и рекомендациях, в тех макропоказателях, доходах и расходах, которые согласованы с нашими международными партнерами, транш МВФ будет выделен сразу же", — сказала в среду Луценко журналистам.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман призывал депутатов на этой неделе утвердить бюджет в окончательном чтении. По его словам, критически важно принять госбюджет до 1 декабря, чтобы обеспечить экономическую стабильность в стране, в том числе за счет кредитов ЕС и МВФ.

Гройсман 19 октября заявил, что Киев и МВФ в результате переговоров договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. По его словам, решение правительства о повышении цен на газ для населения на 23,5% с 1 января является одним из главных предусловий для дальнейшего кредитования. МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины по новому кредитному займу на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов. Фонд сообщил, что намерен одобрить новую программу для Украины в этом году по итогам принятия госбюджета на Украине на 2019 год.