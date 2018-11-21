Во Львовской области автомобилисты перекрыли трассу

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС перекрыли трассу международного значения Киев-Чоп во Львовской области Украины, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Во вторник на странице организации "Авто Евро Сила" в Facebook сообщалось, что владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС проводят акции в 56 городах Украины, они требуют отменить некоторые нормы принятых Верховной радой законопроектов. Также автомобилисты перекрыли две трассы в Ровенской области Украины и частично блокировали трассу Одесса-Киев в Одесской области. В среду пресс-служба госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщила, что автомобилисты продолжают акции на дорогах в пяти областях.

"Протестующие заблокировали трассу в селе Розвадов. Также активисты сообщают о перекрытии вблизи села Старый Мылятын. Они ходят по пешеходному переходу", — приводит сообщение пресс-службы агентство УНН.

Верховная рада ранее приняла закон, которым предлагается урегулировать налогообложение старых нерастаможенных автомобилей с регистрацией в ЕС и снизить акцизы на их ввоз в страну. Согласно принятому закону, размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей проводили акции в Киеве. Они выступают за упрощение растаможивания авто с иностранными номерами. Также автомобилисты проводили акции из-за того, что правительство разрешило полиции проверять автомобили с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом. Ранее полиция не имела права останавливать машины с еврономерами.