В Луганске началась церемония инаугурации избранного главы ЛНР Пасечника

ЛУГАНСК, 21 ноя — РИА Новости. Церемония вступления Леонида Пасечника в должность главы самопровозглашенной Луганской народной республики началась в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония инаугурации проходит в колонном зале Дома правительства в центре города. На ней присутствуют представители министерств и ведомств республики, глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, делегации из РФ и Абхазии, а также другие гости.

Выборы в ЛНР проходили 11 ноября. На пост главы республики претендовали четыре кандидата, среди которых действующий и.о. главы ЛНР Пасечник. По итогам обработки 100% бюллетеней ЦИК сообщил, что Пасечник победил с 68,3% голосов. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностям.