В Совфеде рассказали, почему США не дали Прокопчуку возглавить Интерпол

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. США не допустили избрания представителя России Александра Прокопчука главой Интерпола для того, чтобы продолжать использовать эту организацию для незаконного преследования и ареста по всему миру российских граждан, заявил РИА Новости сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян в среду избран новым президентом Интерпола, говорится в Twitter организации. Кроме него на этот пост претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе.

"Американцы опасались, что если россиянин встанет во главе Интерпола, то у них сорвутся планы по незаконному преследованию и аресту граждан России и других стран в любой стране мира, по одному решению американских судов, с использованием картотеки Интерпола. Именно этого они боялись", — заявил Морозов.

По его словам, давление США и их партнеров с целью недопущения избрания Прокопчука является очередным свидетельством развязанной против России гибридной войны.

"Тот информационный фон, который был создан США, странами Прибалтики, Украиной вокруг возможного избрания российского представителя на пост руководителя Интерпола, свидетельствует о том, что гибридная война против России продолжается", — считает сенатор.

По мнению Морозова, американцы остаются верны традиции противодействовать "всеми возможными способами" тому, чтобы россияне не были назначены на посты руководителей международных организаций, будь то спортивные, политические или дипломатические структуры.

"Мы должны продолжать вести активную борьбу с этим противодействием", — убежден Морозов.