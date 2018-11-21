В СФ призвали подать иски о клевете на кандидата на пост главы Интерпола

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. России нужно "замучить судебными исками" тех, кто распространял информацию, порочащую достоинство претендовавшего на пост главы Интерпола Александра Прокопчука, стремясь не допустить его избрания на эту должность, заявил РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян в среду избран новым президентом Интерпола, говорится в Twitter организации. Кроме него на этот пост претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе.

"Для того, чтобы не допустить избрания Прокопчука, распространялась информация, порочащая его достоинство и репутацию. Нам необходимо возбуждать дела, замучить их исками. В нашем суде — по месту нахождения истца, в их судах — по месту нахождения ответчика", — заявил Климов.

По его словам, помимо судебного преследования, со стороны России могут быть приняты и другие "очень серьезные меры, не обязательно публичные".

Сенатор Франц Клинцевич в свою очередь подчеркнул, что политизацией выборов главы Интерпола создан опасный прецедент, который может негативно сказаться не только на дальнейшей деятельности организации.

"Под сомнение поставлен сам принцип принятия кадровых решений в международных организациях. По сути, беспрецедентное давление, оказанное рядом стран, прежде всего США, на результаты выборов главы Интерпола, — это прямой призыв к возврату средневековых порядков, когда главным при назначениях был вопрос не "кто ты", не твои профессиональные качества, а "чей ты", кого представляешь", — цитирует сенатора его пресс-служба.

По словам Клинцевича, в России выступают категорически против подобных подходов и считают их "откровенно позорными".