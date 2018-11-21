Автомобилисты продолжают акции на дорогах в пяти украинских областях

Владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС во время митинга в Киеве, Украина. 20 ноября 2018

Владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС во время митинга в Киеве, Украина. 20 ноября 2018

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС второй день продолжают акцию протеста, они частично блокируют движение на дорогах в пяти областях Украины, сообщила в среду пресс-служба государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Ранее во вторник на странице организации "Авто Евро Сила" в Facebook сообщалось, что владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС проводят акции в 56 городах Украины, они требуют отменить некоторые нормы принятых Верховной радой законопроектов. Также автомобилисты перекрыли две трассы в Ровенской области Украины и частично блокировали трассу Одесса-Киев в Одесской области.

"По состоянию на утро (среды — ред.) продолжаются акции протеста с частичным блокированием движения автотранспорта в следующих областях: Волынской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что продолжается акция протеста жителей города Смела в Черкасской области, где не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Там частично перекрыта дорога на выезд из города в направлении Знаменки.

Верховная рада ранее приняла закон, которым предлагается урегулировать налогообложение старых нерастаможенных автомобилей с регистрацией в ЕС и снизить акцизы на их ввоз в страну. Согласно принятому закону, размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей проводили акции в Киеве. Они выступают за упрощение растаможивания авто с иностранными номерами. Также автомобилисты проводили акции из-за того, что правительство разрешило полиции проверять автомобили с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом. Ранее полиция не имела права останавливать машины с еврономерами.