Автомобилисты продолжают акции на дорогах в пяти украинских областях

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС второй день продолжают акцию протеста, они частично блокируют движение на дорогах в пяти областях Украины, сообщила в среду пресс-служба государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").
Ранее во вторник на странице организации "Авто Евро Сила" в Facebook сообщалось, что владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС проводят акции в 56 городах Украины, они требуют отменить некоторые нормы принятых Верховной радой законопроектов. Также автомобилисты перекрыли две трассы в Ровенской области Украины и частично блокировали трассу Одесса-Киев в Одесской области.
"По состоянию на утро (среды — ред.) продолжаются акции протеста с частичным блокированием движения автотранспорта в следующих областях: Волынской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой", — говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что продолжается акция протеста жителей города Смела в Черкасской области, где не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Там частично перекрыта дорога на выезд из города в направлении Знаменки.
Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей проводили акции в Киеве. Они выступают за упрощение растаможивания авто с иностранными номерами. Также автомобилисты проводили акции из-за того, что правительство разрешило полиции проверять автомобили с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом. Ранее полиция не имела права останавливать машины с еврономерами.