Посольство Украины в США призвало Amazon убрать товары с символикой ДНР

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Посольство Украины в США обратилось к основателю торговой онлайн-платформы Amazon Джеффу Безосу с призывом прекратить продажу товаров с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала устроить флешмоб против торговой онлайн-платформы Amazon из-за продажи товаров с символикой ДНР.

"Посольство Украины в США официально обратилось к основателю Amazon Джеффу Безосу с настоятельным призывом снять с сайта товары с символикой ДНР", — говорится в сообщении посольства в Facebook в среду.

Также в посольстве сообщили, что обратились и к руководству компании eBay, чтобы те приняли аналогичные меры в отношении продукции с символикой самопровозглашенных ЛНР и ДНР. В дипведомстве обратили внимание Администрации США, включая руководство Государственного департамента, министерства торговли и министерства финансов США на сложившуюся ситуацию.