Арестованный в ответ на российские санкции сухогруз покинул Украину

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сухогруз Comet, который в начале ноября в порту Мариуполя арестовали киевские власти в ответ на российские санкции, покинул Украину, об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса MarineTraffic.

Он прошел через пролив Босфор и сейчас находится в Мраморном море.

Первого ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил об аресте в мариупольском порту судна, следовавшего из России. На сухогрузе, по его утверждению, находились три тысячи тонн продукции Алчевского металлургического комбината. Судно, как заявлял украинский генпрокурор, следовало из "российского порта" в Бельгию. На обнародованной Луценко фотографии арестованного сухогруза можно было увидеть его название: Comet.

По данным СМИ, судно принадлежит компании из Голландии, ходит под флагом Либерии и управляется сингапурской компанией. Также сообщалось, что груз доставлялся в режиме free on board, то есть отвечает за него получатель — бельгийская фирма. При этом большая часть экипажа была украинцами, среди моряков всего один россиянин.

Санкции России против Украины

Москва ранее приняла решение о введении контрсанкций в ответ на действия Киева. Так, премьер-министр Дмитрий Медведев 1 ноября подписал постановление о применении ограничительных мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Сейчас Киев хочет продать судно на аукционе. В августе в порту Херсона был арестован российский танкер "Механик Погодин".