В Раде воспользовались картой Украины без Крыма

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Во время заседания Временной следственной комиссии Верховной рады по проверке фактов хищения в Вооруженных силах страны был использован слайд с картой Украины, на котором отсутствует Крым, об этом сообщает РИА Новости Крым.
При этом трансляция заседания велась несколькими украинскими телеканалами.
В начале ноября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую выездную проверку телеканала NewsOne, который показал в прямом эфире карту страны без Крыма.
Регулятор утверждает, что в действиях телеканала есть признаки нарушений сразу нескольких статей закона "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".
Ранее на Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с российским полуостровом.
Так, летом Bloomberg опубликовало карту с "ничейным" полуостровом, выделенным "нейтральным" цветом. После критики со стороны украинского посольства агентство удалило публикацию.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".