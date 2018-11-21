В центре Одессы обстреляли автомобиль местного депутата от "Батькивщины"

КИЕВ, 21 ноя – РИА Новости. Злоумышленники обстреляли в Одессе автомобиль депутата Одесского облсовета от партии "Батькивщины" Сергея Петровского, сообщается на сайте партии во вторник вечером.

"В Одессе неизвестные обстреляли машину депутата Одесского облсовета, заместителя председателя фракции ВО "Батькивщина" Сергея Петровского. Инцидент произошел сегодня ночью на улице Кузнечной в центре города. Неизвестные выстрелили в стекло со стороны водительского сиденья, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по мнению самого Петровского, это преступление связано с его политической деятельностью, ведь накануне президентских выборов и на фоне последних рейтингов власти пытаются "давить" на "Батькивщину" "любыми методами".

Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в организации через силовые структуры масштабных "репрессий и террора" в отношении нее и ее сторонников.