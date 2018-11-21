На этот же экскаватор полез Порошенко, а его оттуда скинули. Он попытался толкнуть речь, но его никто не хотел слушать, ему кричали «На *****!» («Пошел вон!» — Прим. ред.) и тому подобное», — делится воспоминаниями о начале революции Стригунков.

Там он познакомился со многими активистами. «Был Сашко Билый — Музычко, он очень прилично говорил на русском. Парни из УНА-УНСО (запрещенная в России организация), харьковской правой организации. Украинские националисты уже тогда понимали, что просто так Майдан не закончится, будет заварушка», — говорит Стригунков.

В начале декабря активисты захватили киевскую мэрию. «Беркут» (спецподразделение. — Прим. ред.) или внутренние войска попытались вытеснить нас из здания. Их в ответ поливали водой из брандспойтов, на морозе это очень ощутимо.