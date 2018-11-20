Генпрокуратура Украины запретила обнародовать приговор по делу "Бабченко"

КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины запретила обнародовать приговор бизнесмену Борису Герману, осужденному за организацию покушения на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, передает во вторник агентство "Украинские новости".

Приговор Герману был вынесен 30 августа, но до сих пор не обнародован в едином реестре судебных решений. Агентство сообщило, что направило в Генпрокуратуру соответствующий запрос. В ответе ведомства говорится, что приговор не обнародован из-за обеспечения безопасности фигурантов уголовного производства.

"Разъясняем, что статьей 25 закона Украины "об обеспечении безопасности лиц, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве" запрещено разглашение сведений о мерах безопасности. Разглашение таких сведений лицами, которые приняли решение об этих мерах, или лицами, которые их осуществляют, влечет за собой дисциплинарную ответственность, а в случаях, когда разглашение таких сведений повлекло тяжкие последствия — уголовную ответственность", — говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

Когда было вынесено постановление о применении мер безопасности к фигурантам данного производства в ответе Генпрокуратуры не указано.

В ответе ведомства также говорится, что предоставление запрашиваемой информации о приговоре "не предоставляется возможным", но данный отказ журналисты могут оспорить в суде.

Ранее СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинского предпринимателя Германа. Суд арестовал его на два месяца.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.