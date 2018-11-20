Генпрокуратура Украины запретила обнародовать приговор по делу "Бабченко"

КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины запретила обнародовать приговор бизнесмену Борису Герману, осужденному за организацию покушения на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, передает во вторник агентство "Украинские новости".
"Разъясняем, что статьей 25 закона Украины "об обеспечении безопасности лиц, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве" запрещено разглашение сведений о мерах безопасности. Разглашение таких сведений лицами, которые приняли решение об этих мерах, или лицами, которые их осуществляют, влечет за собой дисциплинарную ответственность, а в случаях, когда разглашение таких сведений повлекло тяжкие последствия — уголовную ответственность", — говорится в ответе ведомства на запрос агентства.
В ответе ведомства также говорится, что предоставление запрашиваемой информации о приговоре "не предоставляется возможным", но данный отказ журналисты могут оспорить в суде.
Ранее СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.