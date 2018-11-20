КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Компания Еwins Liмiтеd (Кипр) из группы "ТАС", бенефициаром которой является украинский бизнесмен Сергей Тигипко купила у инвестиционных фондов президента Украины Петра Порошенко и депутата Верховной рады Украины Игоря Кононенко простые именные акции ПАО "Завод "Кузница на Рыбальском" общей стоимостью 300 миллионов долларов, сообщает во вторник агентство УНИАН.
"Самая высокая цена одной акции, по которой компания Еwins Liмiтеd покупала акции общества, в течение 12 месяцев, предшествующих дате приобретения контрольного пакета акций общества, включая дату вступления, составляет 93,0026272 доллара США по официальному курсу гривны к доллару США, установленному НБУ (Национальным банком Украины – ред.) на дату приобретения акций (15.11.18), составляет 2589,14 гривен", — цитирует агентство сообщение компании в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.
Завод "Кузница на Рыбальском" в Киеве специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.