Причиной взрыва на украинском полигоне стала детонация снаряда, пишут СМИ

КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Причиной взрыва на военном полигоне в Ровенской области стала детонация артиллерийского снаряда, возбуждено уголовное дело, передает украинское агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, на Ровенском полигоне во вторник проводились учебные стрельбы. Во время учений артснаряд разорвался недалеко от группы военнослужащих, которые готовили военную технику к движению. "Вследствие того, что артснаряд упал и разорвался неподалеку от другого подразделения, ранен один военнослужащий, сейчас он в госпитале, состояние не критическое", — приводит агентство слова источника в правоохранительных органах.
Он также сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье о халатном отношении к военной службе. "Зарегистрировано уголовное производство по статье 425 части третьей уголовного кодекса, на месте происшествия проводятся следственные действия, на месте работает военная прокуратура и Национальная полиция", — добавил собеседник агентства.