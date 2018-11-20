Причиной взрыва на украинском полигоне стала детонация снаряда, пишут СМИ

КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Причиной взрыва на военном полигоне в Ровенской области стала детонация артиллерийского снаряда, возбуждено уголовное дело, передает украинское агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Во вторник взрыв неизвестного взрывного устройства произошел на одном из военных полигонов на Украине, ранен военный.

По словам собеседника агентства, на Ровенском полигоне во вторник проводились учебные стрельбы. Во время учений артснаряд разорвался недалеко от группы военнослужащих, которые готовили военную технику к движению. "Вследствие того, что артснаряд упал и разорвался неподалеку от другого подразделения, ранен один военнослужащий, сейчас он в госпитале, состояние не критическое", — приводит агентство слова источника в правоохранительных органах.

Он также сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье о халатном отношении к военной службе. "Зарегистрировано уголовное производство по статье 425 части третьей уголовного кодекса, на месте происшествия проводятся следственные действия, на месте работает военная прокуратура и Национальная полиция", — добавил собеседник агентства.