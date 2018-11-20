В Сомали США уничтожили 37 боевиков "Аш-Шабаб"*

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. США нанесли в Сомали в понедельник два авиаудара, в результате которых были уничтожены 37 боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб"*, сообщило Африканское командование ВС США.

"По нашей нынешней оценке, первый авиаудар убил 27 боевиков… Другой авиаудар убил 10 боевиков", — говорится в сообщении.

Американские военные считают, что гражданских лиц среди убитых не было.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*, базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.

Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году.

*Террористические организации, запрещенные в России.