В Сомали США уничтожили 37 боевиков "Аш-Шабаб"*

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. США нанесли в Сомали в понедельник два авиаудара, в результате которых были уничтожены 37 боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб"*, сообщило Африканское командование ВС США.
"По нашей нынешней оценке, первый авиаудар убил 27 боевиков… Другой авиаудар убил 10 боевиков", — говорится в сообщении.
Американские военные считают, что гражданских лиц среди убитых не было.
Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году.
*Террористические организации, запрещенные в России.