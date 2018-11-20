В Совфеде рассказали об ответе России на создание базы США в Польше

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия перенацелит свои оборонные средства для локализации новой угрозы, если военная база США в Польше будет создана, заявил РИА Новости член комета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Во вторник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в эфире Польского радио , что создание американской военной базы в Польше ("Форт-Трамп") является решенным вопросом.

"Безусловно, Россия обладает обширным военным потенциалом, очень высокоточным дальнобойным оружием, и то, что в случае создания такой базы будет проведено перенацеливание, чтобы локализовать угрозу, это однозначно. Мы однозначно воспринимаем эту базу как явную угрозу нам", — заявил Клинцевич.

По его словам, Россия не может поступить иначе. "Поскольку такое размещение базы США будет происходить вблизи наших границ и Союзного государства, мы не имеем права на это не реагировать", — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что усиливая свое военное присутствие в Восточной Европе, создавая новые военные районы и базы, США уже "не маскируются" под необходимость отражения угрозы со стороны Ирана, как это было ранее.

"Однако мы не раз говорили, что население стран, где будут появляться базы США, будут подвергаться очень серьезной опасности, если в отношении России с этих баз будут проводиться агрессивные действия, и об этом не надо забывать", — сказал Клинцевич