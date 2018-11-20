В Совфеде рассказали об ответе России на создание базы США в Польше

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия перенацелит свои оборонные средства для локализации новой угрозы, если военная база США в Польше будет создана, заявил РИА Новости член комета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Безусловно, Россия обладает обширным военным потенциалом, очень высокоточным дальнобойным оружием, и то, что в случае создания такой базы будет проведено перенацеливание, чтобы локализовать угрозу, это однозначно. Мы однозначно воспринимаем эту базу как явную угрозу нам", — заявил Клинцевич.
По его словам, Россия не может поступить иначе. "Поскольку такое размещение базы США будет происходить вблизи наших границ и Союзного государства, мы не имеем права на это не реагировать", — сказал сенатор.
"Однако мы не раз говорили, что население стран, где будут появляться базы США, будут подвергаться очень серьезной опасности, если в отношении России с этих баз будут проводиться агрессивные действия, и об этом не надо забывать", — сказал Клинцевич