Автомобилисты перекрыли дороги в шестнадцати украинских регионах

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Автомобилисты перекрыли дороги в 16 областях Украины, сообщила пресс-служба "Укравтодора".
Из-за протестов частично или полностью перекрыто движение на некоторых участках.
Сегодня на странице организации "Авто Евро Сила" в Facebook сообщалось, что владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС проводят акции в 56 городах, они требуют отменить некоторые нормы принятых Верховной радой законопроектов.
Владельцы нерастаможенных автомобилей уже проводили акции в Киеве. Они выступают за упрощение растаможивания авто с иностранными номерами. Также автомобилисты протестуют из-за того, что правительство разрешило полиции проверять транспорт с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом. До этого полиция не имела права останавливать машины с еврономерами.