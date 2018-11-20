Автомобилисты перекрыли дороги в шестнадцати украинских регионах

Владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС во время митинга в Киеве, Украина. 20 ноября 2018

Владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС во время митинга в Киеве, Украина. 20 ноября 2018

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Автомобилисты перекрыли дороги в 16 областях Украины, сообщила пресс-служба "Укравтодора".

Акции проходят в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Из-за протестов частично или полностью перекрыто движение на некоторых участках.

Сегодня на странице организации "Авто Евро Сила" в Facebook сообщалось, что владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС проводят акции в 56 городах, они требуют отменить некоторые нормы принятых Верховной радой законопроектов.

Украинский парламент принял закон, которым предлагается урегулировать налогообложение старых нерастаможенных автомобилей с регистрацией в ЕС и снизить акцизы на их ввоз в страну. Согласно документу, акциз будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициенты двигателя и возраста.

Владельцы нерастаможенных автомобилей уже проводили акции в Киеве. Они выступают за упрощение растаможивания авто с иностранными номерами. Также автомобилисты протестуют из-за того, что правительство разрешило полиции проверять транспорт с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом. До этого полиция не имела права останавливать машины с еврономерами.