На Украине завели дело после перекрытия движения в Ровенской области

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с перекрытием движения на трассе Киев-Чоп в Ровенской области Украины владельцами автомобилей с иностранными номерами, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Ранее во вторник в полиции сообщили, что владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС перекрыли трассу Киев-Чоп в Ровенской области, один из участников акции пытался наехать на полицейского. На странице организации "Авто Евро Сила" в Facebook сообщалось, что автомобилисты проводят акции в 56 городах Украины, они требуют отменить некоторые нормы принятых Верховной радой законопроектов.

"По факту блокирования транспортных коммуникаций сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 279 Уголовного кодекса Украины ("блокирование транспортных коммуникаций – ред.)", — говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Верховная рада ранее приняла закон, которым предлагается урегулировать налогообложение старых нерастаможенных автомобилей с регистрацией в ЕС и снизить акцизы на их ввоз в страну. Согласно принятому закону, размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей проводили акции в Киеве. Они выступают за упрощение растаможивания авто с иностранными номерами. Также автомобилисты проводили акции из-за того, что правительство разрешило полиции проверять автомобили с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом. Ранее полиция не имела права останавливать машины с еврономерами.