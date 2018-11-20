Украинские эксперты оценили вероятность повторения "майдана"

КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Большинство украинских экспертов считает, что в ближайшие год-два "майдан" не повторится, свидетельствуют данные опроса, который ежегодно проводит фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота на Украине "Беркут" был распущен.

Опрос, в котором приняли участие 80 экспертов, проводился 12-18 ноября.

"Большинство опрошенных экспертов считает, что повторение "майдана" в ближайший год-два невозможно (21 участник опроса) или маловероятно (32). Такое мнение преобладает уже второй год подряд. Впрочем, около трети опрошенных считают такое развитие событий возможным (21) или даже уверены в его реализации (3)", — говорится в сообщении на сайте фонда. Еще три респондента затруднились ответить.

"Потенциальные причины вероятного возникновения массовых акций протеста большинство экспертов видят в коррумпированности власти, сдачи национальных интересов в пользу России. Массовые акции протеста, по мнению экспертов, могут произойти и из-за дальнейшего ухудшения уровня жизни или вопиющих случаев нарушения прав человека", — отмечается в выводах.