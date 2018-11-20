Водоснабжение на Украине под угрозой, заявили в "Укрводоканалэкологии"

КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Предоставление на Украине услуг централизованного водоснабжения и водоотведения может оказаться под угрозой из-за отсутствия денег на восстановление изношенного водопроводно-канализационного хозяйства, заявила ассоциация "Укрводоканалэкология" на своей странице в Facebook.

"Если не принять срочных мер для поддержки сложного водопроводно-канализационного хозяйства, уже в ближайшем будущем можно поставить под угрозу предоставление в Украине услуг централизованного водоснабжения и водоотведения", — заявляют в ассоциации.

Сообщается, что кабинет министров исключил из проекта закона Украины "О государственном бюджете на 2019 год" средства, предусмотренные на финансирование программы "Питьевая вода Украины", который был принят для поддержки отрасли водоснабжения еще в 2011 году.

"Было предусмотрено финансирование этой программы на сумму около 3 миллиардов гривен (107 миллионов долларов – ред.) за счет государственного бюджета. К сожалению, за все предыдущие годы было выделено лишь 208 миллионов гривен (7,4 миллионов долларов)", — указано в сообщении.

Водоканалы сообщают, что по состоянию на сегодняшний день износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотвода в Украине составляет более 50%, значительно увеличилось количество аварий и потери воды.

Ситуацию осложняет также то, что предприятиям отрасли не возмещено около 2,5 миллиарда гривен (около 90 миллионов долларов) разницы в тарифах. Кроме того, выросли цены на электроэнергию, реагенты, топливо, почти вдвое выросли налоги.

В сообщении указано, что сумма средств, которая нужна для реконструкции предприятий водоснабжения и водоотведения Украины, составляет около 40 миллиардов долларов.

Сообщается, что "Укрводоканалэкология" обратилась с официальным письмом к председателю Верховной Рады Андрею Парубию и народным депутатам, где просит не допустить доведения до коллапса водопроводно-канализационной отрасли и инициировать внесение необходимых изменений в проект закона Украины "О государственном бюджете на 2019 год".