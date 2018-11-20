АНКАРА, 20 ноя — РИА Новости. Газопровод "Турецкий поток" является для Турции стратегическим энергетическим проектом, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
В понедельник "Газпром" завершил строительство морской части "Турецкого потока". В церемонии приняли участие президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.