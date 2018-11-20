В Киеве обвинили Amazon в "спонсировании терроризма"

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала устроить флешмоб против торговой онлайн-платформы Amazon из-за продажи товаров с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Предлагаю устроить флешмоб в соцсетях и на почте генерального директора Amazon Джеффа Безоса. Отправьте ему сообщение о том, что его компания помогает спонсировать терроризм", — написала Супрун на своей странице в Facebook

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.