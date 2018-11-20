В Португалии два автомобиля и экскаватор упали в карьер, есть погибшие

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли и четверо числятся пропавшими в результате обрушения дороги в центральной части Португалии, пишет газета Diário de Notícias.
На месте происшествия работают спасательные службы, задействована специальная техника и вертолеты. Число жертв может вырасти по мере разбора завалов, отмечает издание со ссылкой на представителей местных властей. Жители района заявили, что о плохом состоянии дороги было известно давно, однако она так и не была закрыта на ремонт.
Assim ficou a estrada que liga Vila Viçosa a Borba! Agora choram as habituais lágrimas de crocodilo! pic.twitter.com/TJ22sX7sua— Pedro Rodrigues (@PedroRo94177129) 20 ноября 2018 г.