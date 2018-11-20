В центре Киева проходит акция владельцев машин с еврономерами

Автомобилисты во время митинга с требованием снижения цен на топливо в Киеве. Архивное фото

Автомобилисты во время митинга с требованием снижения цен на топливо в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС проводят акцию в правительственном квартале в центре Киева, сообщил во вторник телеканал "112. Украина".

"Пока пробок нет. Улицу Грушевского частично перекрыли, от Верховной рады до гостиницы "Киев". Собрались здесь 300 автомобилей и их владельцев. Пока здесь все спокойно. Машины припаркованы по обе стороны улицы Грушевского… Они требуют, чтобы во время растаможивания не учитывали возраст таких автомобилей", — сообщается в эфире телеканала.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, митингующие держат транспаранты с требованиями отменить законопроекты по регуляции ввоза в страну автомобилей из стран ЕС, которые, по их мнению, были приняты без учета требований активистов.

Также к Верховной раде привезли на эвакуаторе сожженный ранее автомобиль главы "Авто Евро Силы". Ситуация на митинге спокойная, правоохранители дежурят в правительственном квартале, где собрались митингующие. Движение по улице Грушевского практически перекрыто, в городе наблюдаются сложности с проездом транспорта.

По данным предприятия "Киевпастранс", из-за блокирования дорог в центре Киева автомобилями с европейской регистрацией изменено движение автобусов по трем маршрутам.

Ранее Верховная рада приняла закон, которым предлагается урегулировать налогообложение старых нерастаможенных автомобилей с регистрацией в ЕС и снизить акцизы на их ввоз в страну. Согласно принятому в четверг закону, размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей уже проводили акции в Киеве. Они выступают за упрощение растаможивания авто с иностранными номерами. Также автомобилисты проводили акции из-за того, что правительство разрешило полиции проверять автомобили с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом. Ранее полиция не имела права останавливать машины с еврономерами.